Москва, 12 июня, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две управляемые авиационные бомбы Hammer. Об этом 12 июня на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 беспилотный летательный аппарат», — сообщил военный.

Российские военные поразили с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных систем и артиллерии скопления живой силы ВСУ в 113 районах.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли удар по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наёмников. Минобороны уточнило, что групповой удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Представитель Минобороны добавил, что военные Южной группировки войск Вооружённых сил России за сутки уничтожили пять складов боеприпасов украинской армии. Конашенков отметил, что войска Южной группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по личному составу и военной технике ряда бригад ВСУ у Зализнянского, Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Артёма, Катериновки и Курахово в ДНР.