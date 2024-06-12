Москва, 12 июня, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Военные Южной группировки войск Вооружённых сил России за сутки уничтожили пять складов боеприпасов украинской армии. Об этом 12 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Конашенков отметил, что войска «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по личному составу и военной технике ряда бригад ВСУ у Зализнянского, Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Артёма, Катериновки и Курахово в ДНР.

Военный уточнил, что российская армия также за сутки отразила две контратаки штурмовых групп украинских войск.

«Противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня Конашенков сообщил, что армия России уничтожила военные самолёты ВСУ Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования. Он уточнил, что российские силы противовоздушной обороны сбили за сутки 45 дронов, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer и десять американских реактивных снарядов HIMARS украинской армии.

В Минобороны 10 июня рассказали, что экипаж фронтового бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Удар произвели неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В оборонном ведомстве 9 июня рассказали, что российские военные нанесли удары по пунктам дислокации операторов ударных дронов ВСУ («Птахи Мадяра»). Отмечалось, что также под удары попали пункты дислокации иностранных наёмников и личного состава и военная техника украинских войск в 131 районе.