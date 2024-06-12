Москва, 12 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Подразделения группировок российских войск «Запад», «Север», «Юг», «Центр» и «Восток» за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 12 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка в Харьковской области, Стельмаховка в ЛНР, а также Серебрянского лесничества. На этом направлении украинская армия потеряла более 500 военнослужащих, а также САУ Braveheart британского производства, САУ 2С3 «Акация», гаубицу М101 американского производства.

«Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника», — заявил генерал-лейтенант.

Российские военные на этом направлении нанесли поражение украинским военным в районах населённых пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, в также САУ Krab польского производства и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». За сутки военные подразделения «Север» уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в населённых пунктах Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артем, Катериновка и Курахово в ДНР. За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 600 военных, а также гаубицу М777, М198 и орудие М119 американского производства. Также на этом направлении российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ.

Российские силы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение бригадам ВСУ в Новоалександровке, Новопокровском, Прогрессе, Новгородском, Калиново и Воздвиженке. Украинская армия потеряла до 350 военнослужащих, а также гаубицу М777 американского производства.

Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населённых пунктов Нескучное, Великая Новоселка в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области. Украинская армия потеряла до 115 военных и две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Как сообщало 12 июня ИА Регнум, российские силы ПВО за минувшие сутки сбили девять ракет ATACMS и две бомбы Hammer. В Минобороны также сообщили, что за сутки ВС России поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 113 районах.

Министр обороны Андрей Белоусов 31 мая сообщил, что украинские войска в течение месяца потеряли более 35 тыс. военных.

Вечером 11 июня президент Владимир Путин провёл совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующих округами. На нём главе государства сообщили о ходе спецоперации и планах дальнейших военных действий.