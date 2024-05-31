Астана, 31 мая, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Потери Вооружённых силы Украины (ВСУ) в мае составили более 35 тысяч военнослужащих, сообщил 31 мая министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.

David Young/dpa/Global Look Press

«ВС РФ планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. В мае они потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения», — заявил Белоусов.

Он отметил, что среди уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard. Также сбито 11 самолётов и четыре вертолёта, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, добавил глава Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Белоусов заявил о необходимости российской армии упреждать Вооружённые силы Украины в сфере применения технологий. Он подчеркнул, что необходимо обобщать опыт применения новых технологий и отрабатывать новые методы ведения боевых действий, так как противник быстро обучается.

30 мая стало известно, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и украинской теробороны в районах населённых пунктов Тихое, Константиновка и Гранов. Также российские военные отразили две контратаки штурмовых групп противника в районах Глубокого и Старицы.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 25 мая спрогнозировал обвал фронта при усилении раскола в рядах ВСУ. Он добавил, что количество желающих умирать за нелегитимный киевский режим снижается, поскольку насильно мобилизованные украинцы видят истинные потери на фронте и запредельный уровень коррупции в их стране. Рогов призвал стимулировать усиление раскола в рядах ВСУ, а также проседание и даже обвал фронта.