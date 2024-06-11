Москва, 11 июня, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинские самолёты Су-27 и Су-25 на аэродромах базирования. Об этом 11 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) wallycacsabre

«На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Генерал добавил, что средства противовоздушной обороны сбили за сутки 45 беспилотников, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и десять реактивных снарядов HIMARS производства США.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня Конашенков проинформировал, что средства ПВО российской армии сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины, 51 беспилотник, а также перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, две американские авиабомбы JDAM, семь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и американской HIMARS.

8 июня Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили многоцелевой вертолёт Ми-8 украинских ВВС. Они также за сутки уничтожили четыре ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 дрон.