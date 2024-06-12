Лондон, 12 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Евросоюз намерен в июле ввести дополнительную пошлину на импорт китайских электромобилей в размере до 25%. Об этом написала британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

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В ЕС уже применяют пошлину в 10% на импорт товаров. При этом до 2 ноября странам ЕС предложат проголосовать за окончательное принятие тарифов на ввоз китайских электрокаров.

По данным газеты, за такие меры выступили Франция и Испания, в то время как Германия, Венгрия и Швеция их не одобрили, опасаясь ответных мер со стороны Китая. При этом Берлин предупреждал, что этот шаг может привести к дорогостоящей торговой войне с Пекином.

Как сообщало ИА Регнум, в мае американская газета The Wall Street Journal написала, что администрация президента США Джо Байдена намерена повысить тарифы на импорт электромобилей из Китая в четыре раза. По данным журналистов, тарифная ставка вырастет с 25 до 100%.

В сентябре 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заподозрила КНР в предоставлении субсидий предприятиям по производству электромобилей, и запустила специальное расследование. Она пояснила, что глобальные рынки сегодня заполнили дешёвые китайские электрокары, а цены на них искусственным образом установили на низком уровне благодаря государственным субсидиям. По словам фон дер Ляйен, это создаёт перекос на европейских рынках.