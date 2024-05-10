Вашингтон, 10 мая, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена намерена с 14 мая повысить тарифы на импорт электромобилей из Китая в четыре раза, то есть до 100%. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным американского издания, тарифная ставка на китайские электромобили вырастет с 25% до 100%. Также Белый дом планирует ввести дополнительную пошлину в размере 2,5% для всех электромобилей, импортируемых в Штаты.

Кроме того, как уточняет газета, повышение пошлин затронет критически важные минералы, солнечные панели и батареи, поставляемые из Китайской Народной Республики.

В статье отмечается, что такое решение принято по итогам многолетнего пересмотра политики импортных ограничений в отношении Пекина, которую ещё в 2018 году инициировал предшественник Байдена — президент США Дональд Трамп.

В материале говорится, что повышение тарифов на импорт электромобилей и другой продукции — одна из самых серьёзных мер, предпринятых Джо Байденом в экономической гонке с КНР.

Как сообщало ИА Регнум, давление США на Китай в экономической сфере усилилось после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что если Китай не примет меры по решению проблем, связанных с поддержкой России, то это сделают США.

Заявление Блинкена об усилении давления на Китай из-за его поддержки России можно расценивать как попытку шантажа, заявил ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников. Он отметил, что США уже давно пытаются давить на Китай, чтобы он отказался от поддержки России, но на этот шантаж китайцы не пойдут. Председатель КНР Си Цзиньпин ясно даёт понять американцам, что время работает на Китай.

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Василий Кашин отметил, что США непрерывно буквально с первых дней конфликта на Украине высказывали угрозы в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы со стороны США из-за сотрудничества с Россией, заявил, что Китай является суверенным, мощным государством, которое может отстаивать интересы. Он добавил, что Китай одновременно является близким партнёром России, и Москва будет и дальше развивать сотрудничество.