Брюссель, 13 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Еврокомиссия подозревает КНР в предоставлении субсидий предприятиям про производству электромобилей и запускает специальное расследование, заявила 13 августа на пленарной сессии Европарламента глава комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Глобальные рынки сегодня заполнены дешёвыми китайскими электрическими автомобилями. И цены на них искусственным образом установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создаёт перекос на наших рынках», — сказала фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года замглавы Еврокомиссии, комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что власти ЕС могут ввести санкции против Китая, если Пекин откажется от снижения барьеров для экспорта из Евросоюза.

В мае 2023 года Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции в отношении некоторых компаний из Китая за поставки оборудования в Россию, якобы применяемого в военных целях. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран, и подчеркнул, что торговые отношения двух стран не должны подвергаться вмешательству и принуждению со стороны третьих стран.