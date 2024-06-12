Москва, 12 июня, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Россию ждёт стратегический прорыв, в рамках которого она должна укрепиться в ряду мировых лидеров, написала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своём блоге на сайте нижней палаты российского парламента.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Если вдуматься, нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса», — считает спикер Совфеда.

По её словам, российскому обществу предложили четкий образ будущего страны, который соответствует высоким стандартам качества жизни и запросам населения, а также ценностным особенностям российской цивилизации. Матвиенко подчеркнула, что указанный виток развития России определил в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Она также отметила, что российский лидер с самого начала заострил внимание на державном духе русского народа и других народов нашей страны и на их осознании того, что Россия может существовать лишь как великая держава.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия является «страной-цивилизацией» и одним из центров многополярного мира. В октябре он отметил, что величие страны кроется в суверенитете, который основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность.

В конце мая 2024 года Путин назвал главными приоритетами развития России сбережение народа и благополучие российских семей.