Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 28 апреля в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей в Петербурге заявил, что Россия является «страной-цивилизацией» и одним из центров многополярного мира.

Александр Демьянчук/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце

Президент отметил, что предшественники нынешних российских парламентариев стремились искренне служить своему Отечеству, отстаивали интересы людей, заботились о народном благе.

«Такие патриотические идеалы важны во все времена — тем более для нас, страны-цивилизации, одного из самобытных, суверенных центров огромного, многополярного мира», — сказал Владимир Путин.

Президент поблагодарил депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и депутатов местных парламентов за их труд и призвал их продолжать активную работу, считая своей основной целью повышение уровня жизни граждан и их благосостояния.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на Совете законодателей Владимир Путин поблагодарил парламент за работу по поддержке бойцов специальной военной операции и призвал депутатов проработать новые меры поддержки участников СВО и их семей.