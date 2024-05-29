Москва, 29 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа и благополучие российских семей главными приоритетами развития страны во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Михаил Терещенко/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства предложил участникам заседания поговорить о приоритетных и фундаментальных задачах властей.

«Это, прежде всего, <…> сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей», — заявил Путин.

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Президент также отметил новые возможности для того, чтобы каждый мог максимально раскрыть свои способности и добиться успехов. Среди других приоритетов Путин назвал повышение устойчивости экономики и достижение качественно новой динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета, подготовки кадров и широкого использования цифровых решений.

В указе президента о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года говорится, что национальные цели развития страны включают: сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержку семьи; реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортную и безопасную среду для жизни; экологическое благополучие; устойчивую и динамичную экономику; технологическое лидерство; цифровую трансформацию государственного и муниципального управления, экономики и соцсферы.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Путин предложил провести расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета. Отмечалось, что темами заседания станут ход реализации нацпроектов и выполнение поручений, озвученных главой государства в послании Федеральному собранию.

В ходе заседания президент заявил, что в России достаточно ресурсов для достижения задач. При этом Путин подчеркнул, что попытки внешних вмешательств не способны этому помешать. Глава государства также назвал технологический суверенитет России основой для роста экономики. Как указал российский лидер, основная работа по достижению национальных целей идёт не в кабинетах, а на местах, в регионах.