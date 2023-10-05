Сочи, Краснодарский край, 6 октября, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Величие России кроется в суверенитете, а он основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Величие России на сегодняшний день заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности», — сказал Путин

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Владимир Путин рассказал, что Россия займется укреплением суверенитета во всех областях, но при этом останется открытой для равноправного сотрудничества. Он уточнил, что Российская Федерация готова к такому партнерству со всеми странами, которые дорожат своими национальными интересами и хотят самостоятельно определять своё будущее.

13 июля президент РФ рассказал, что некоторые государства стремились в буквальном смысле «подсадить» Россию на иностранные технологические платформы и стандарты. Он подчеркнул, что это могло грозить потерей суверенитета страны.