Москва, 12 июня, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Запрос на обновление наблюдается сейчас в российском обществе, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Сложившаяся в нашей стране система принятия и реализации решений — одна из самых эффективных. Но вместе с тем очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоев, которые принято называть элитой», — написала она 12 июня в своём блоге на сайте верхней палаты Федерального собрания по случаю Дня России.

Спикер СФ отметила, что российские граждане хотят видеть в элите побольше молодых, перспективных и инициативных людей, которые вышли из народа и являются патриотами, готовыми посвятить себя Родине. Матвиенко напомнила, что ранее президент России Владимир Путин призвал создать условия для появления в органах государственной власти участников специальной военной операции (СВО), которые делом доказали свою надёжность и преданность стране.

Председатель палаты указала, что в России начала работать программа «Время героев». Спикер пообещала, что Совет Федерации будет поддерживать это начинание.

Матвиенко также выразила уверенность в том, что залогом рывка для России и возвышения страны должно стать социальное и духовно-нравственное обновление управленческой команды. По её словам, российскому обществу предстоит совершить стратегический прорыв и укрепиться на мировой арене.

Для этого, как добавила председатель палаты, людям представили ясный и определённый образ будущего, который отвечает высоким стандартам качества жизни, запросам населения и ценностям страны.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Владимир Путин заявил, что российская элита должна в первую очередь формироваться из тех, кто защищает Родину, в том числе из участников СВО. Он привёл в пример студентов, которые прервали своё обучение ради участия в спецоперации.

В конце февраля российский лидер отметил, что ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, государственных компаниях, бизнесе и системе государственного управления в России, а также возглавлять регионы и предприятия. Он добавил, что именно участники спецоперации являются подлинной элитой РФ.