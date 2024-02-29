Москва, 29 февраля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Ветераны СВО должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления в России, возглавлять регионы и предприятия, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он отметил, что постоянно встречается с участниками спецоперации, как кадровыми военными, так и добровольцами, и подчеркнул, что эти люди вызывают гордость.

Участников СВО глава государства назвал подлинными патриотами, которые не кичатся своими успехами и не произносят громкие лозунги, но в переломные для страны моменты берут ответственность на себя, поскольку живут судьбой страны.

Им в будущем можно доверить Россию, подчеркнул президент.

Именно эти люди являются подлинной элитой России, сказал Владимир Путин. Слово «элита» в последние годы было дискредитировано, поскольку так именовали себя те, кто полагал себя кастой с особыми правами и привилегиями, отметил президент.

«Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счёт всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита», — сказал президент.

В действительности же элитой являются те, кто служит России и делом доказал свою преданность стране, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в своём послании Федеральному собранию президент также призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей и поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации.

Кроме того, президент сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Она будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил глава государства. В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания.