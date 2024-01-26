Москва, 26 января, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Российская элита должна в первую очередь формироваться из тех, кто защищает Родину, в том числе из участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Санкт-Петербурга 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны чудики, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей», — сказал глава государства.

В качестве примера людей, которые защищают Родину, Владимир Путин привёл студентов, которые прервали своё обучение ради участия в специальной военной операции на Украине. С такими студентами российский лидер провёл встречу во время поездки в Санкт-Петербург.

Как передавало ИА Регнум, во время встречи со студентами Санкт-Петербургского московского технического университета Владимир Путин заявил, что все участники специальной военной операции должны быть в равных условиях вне зависимости от того региона, из которого они родом. Глава государства подчеркнул, что все находящиеся на фронте исполняют свой долг перед Родиной.