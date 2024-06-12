Москва, 12 июня, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы вынес поставление о заочном аресте ещё четырех иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается 11 июня на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.», — сказано в картотеке.

Они являются фигуристами уголовного дела по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Другие подробности не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в апреля 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский наградил орденами грузинскую супружескую пару Гелу Бегларашвили и Русудан Иванеишвили, участвующих в украинском конфликте на стороне ВСУ.

В апреле 2024 года в России объявили в федеральный и международный розыск самого молодого грузинского наёмника ВСУ — снайпера Георгия Гелашвили 2002 года рождения. Его обвинили в возбуждении вражды и ненависти, а также в угрозах применения насилия и наёмничестве.

В начале мая стало известно, что российский суд заочно арестовал и объявил в международный розыск троих иностранцев из США, Молдавии и Израиля за участие в боевых действиях на стороне Украины против Вооружённых сил России. Речь идёт об американском морском пехотинце Трое Оффенбекере, уроженце Кишинёва Станиславе Гибадулине и гражданине Израиля Денисе Десятнике.