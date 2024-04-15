Москва, 15 апреля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В России объявили в федеральный и международный розыск самого молодого грузинского наёмника ВСУ — снайпера, обвиняемого в возбуждении вражды и ненависти, угрозах применения насилия и наёмничестве.

geochronic.ru Гелашвили Георгий

«Российскими следователями вынесено постановление об объявлении в розыск Гелашвили Георгия Бесиковича 2002 года рождения, который скрывается от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти и наёмничестве. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителей наёмнического «Грузинского национального легиона», ведущего боевые действия в зоне СВО на стороне Украины, Ушанги Мамулашвили и его заместителя Левана Пипию. Их объявили в международный розыск по статье о наёмничестве и возбуждении ненависти с использованием средств массовой информации, с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ стянули в Харьков дополнительные группы наёмников из Франции и Грузии, а также боевиков украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, в городе есть и граждане стран Прибалтики, Чехии, Польши и Румынии, которые привезли технику и боеприпасы. Кроме того, скопление наёмников заметили в Сумах.