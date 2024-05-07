Москва, 7 мая, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Трое иностранцев из США, Молдавии и Израиля заочно арестованы и объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях на стороне Украины против ВС России. Об этом сообщили 7 мая журналистам в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские следователи объявили в розыск бывшего американского морского пехотинца Троя Оффенбекера, уроженца Кишинёва Станислава Гибадулина и гражданина Израиля Дениса Десятника. Постановление о заочном аресте в рамках уголовного дела о наёмничестве вынес суд в Москве.

В России за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России располагает сведениями об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников.