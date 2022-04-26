Киев, 26 апреля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами грузинскую супружескую пару, воюющую на Украине, сообщает 26 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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В указе Зеленского от 25 апреля говорится, что супруги Гела Бегларашвили и Русудан Иванеишвили были награждены за «личное мужество и бескорыстные действия по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге».

Напомним, что на Украине действует несколько отрядов грузинских наёмников. Девять человек из их состава уже были убиты.