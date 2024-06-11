Нижний Новгород, 11 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Между Россией и представителями Запада были непубличные контакты по Украине, заявил 11 июня министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи на уровне глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

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«У нас были некоторые неафишируемые контакты», — заявил Лавров.

Как уточнил глава МИД, представители Запада в ходе непубличных контактов с российской стороной не желают замечать нацистского, русофобского эффекта, который создаёт режим Владимира Зеленского.

По словам российского министра, Запад поощряет сохранение именно такого характера украинских властей, чтобы использовать киевский режим в борьбе против России.

Глава МИД на пресс-конференции также заявил, что для переговоров по урегулированию конфликта на Украине нужно вернуть киевский режим в правовое поле. Министр подчеркнул, что не считает искусственным условием требования соблюдать права национального меньшинства, такого крупного, как русские на Украине.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Запад в каком-то смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года. Глава государства напомнил, что западные страны не пошли на реализацию «Минска-2», а фактически сразу развязали вооружённый конфликт. Путин отметил, что западные страны, особенно за океаном, с удовольствием наблюдали за ситуацией.

Минские соглашения, если бы украинская сторона их выполнила, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем Киев под руководством Запада пошёл по пути обмана, вынудив Россию начать специальную военную операцию.