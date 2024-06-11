Нижний Новгород, 11 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Для переговоров по урегулированию на Украине необходимо вернуть киевский режим в правовое поле. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Надо вернуть украинский режим в правовое поле, в котором живут все другие ответственные и порядочные члены мирового сообщества», — объяснил он.

Министр отметил, что разные страны предлагают начать переговорные процессы, но иногда это звучит так: «Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнём разговаривать».

Лавров подчеркнул, что не считает искусственным предварительным условием требования соблюдать права национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Президент России Владимир Путин 7 июня заявил, что нахождение Владимира Зеленского в качестве главы киевского режима является узурпацией власти. Он отметил, что в конституции Украины ничего не сказано о продлении полномочий президента.

При этом российский лидер не исключил, что переговоры возможны со спикером Верховной рады. Однако переговорный процесс должен вестись на тех условиях, на которых Россия договаривалась с Украиной в Минске, а затем в Стамбуле в 2022 году, при этом учитывая реалии сегодняшнего дня, подчеркнул Путин.