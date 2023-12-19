Москва, 19 декабря, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Запад в каком-то смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, завил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

ИТАР-ТАСС/Максим Никитин

Глава государства заявил, что западные страны не пошли на реализацию «Минска-2», они сразу же «развязали там фактически войну, прямо в 2014 году».

«Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что использование агрессивной позиции вынуждало Россию на ответные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня 2023 года экс-президент Украины Пётр Порошенко, подписавший вторые Минские соглашения, заявил, что они были нужны Киеву, чтобы выиграть время для укрепления украинской армии. Сразу после подписания документа он пригласил натовских инструкторов и начал закупать оружие.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну в Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем Киев с западными кураторами пошел по пути обмана, вынудив РФ начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.