Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с главами стран Африки 17 июня заявил, что главной причиной всех проблем на Украине стал совершённый в 2014 году кровавый госпереворот.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооружённого и кровавого переворота в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили», — сказал президент.

Глава государства отметил, что Россия в тот момент просто поддержала тех людей, кто не согласился подчиниться новой киевской власти, ставшей во главе Украины после переворота. При этом, несмотря на стремление Москвы благоприятно разрешить ситуацию, Киев и его западные кураторы водили её за нос, даже не пытаясь исполнить предложенные минские соглашения.

«Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея ввиду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают. Долгое время мы стремились восстановить ситуацию на Украине мирными средствами», — отметил он.

В свою очередь, процесс признания Донецкой и Луганской Народных Республик также был фактически простимулирован Западом, который вышел из обсуждения мирного урегулирования конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщило, что президент ЮАР рассказал Путину об африканском мирном плане по Украине. Сирил Рамафоса подчеркнул, что африканские лидеры уважают позиции и России, и Украины, и считают, что в них можно найти сходства. Во время встречи с Путиным он выразил уверенность, что африканская мирная миссия может внести положительный вклад в урегулирование украинского кризиса. Политик подчеркнул, что их предложения не должны при этом конкурировать с другими.

Переговоры президента России с делегацией из стран Африки стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников миссии — президенты ЮАР, Сенегала, Коморских Островов и Замбии. 16 июня Рамафоса раскрыл детали нового мирного плана по Украине. Он состоит из 10 пунктов и подразумевает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными, а также дипломатическое достижение мира и деэскалацию конфликта.

В начале встречи с африканской миссией Путин поприветствовал подход африканских партнёров к вопросу конфликта на Украине и оценит их заинтересованность в поиске путей его урегулирования. Глава государства подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.