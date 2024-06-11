Москва, 11 июня, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе, которые надрывают паспорта у тех граждан Молдавии, кого они считают неблагонадёжными.

РИА Новости / Пресс-служба МИД России

«Пограничники в аэропорту Кишинёва не только задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан, но теперь ещё и надрывают паспорта <…> Санду-рейх», — написала дипломат в Telegram-канале.

В конце мая Захарова отреагировала на задержание в аэропорту Кишинёва лидера молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу. Дипломат тогда отметила, что румынский режим в Молдавии под руководством Санду, оккупировал республику.

Также в начале мая лидер молдавской партии «Шор» Илан Шор заявил, что в аэропорту силовики безосновательно задерживают прилетевших из Москвы членов оппозиционного блока.

В апреле в аэропорту Кишинёва задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошёл в Москве. Позже их выпустили. Как рассказали участники съезда, по возвращении в Кишинёв их запугивали и допрашивали.

Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.