Москва, 23 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Участников прошедшего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинёв запугивали и допрашивали, сообщили 23 апреля в пресс-службе блока «Победа».

Максим Блинов/РИА Новости Съезд молдавских политиков и общественных деятелей в Москве

«Многие из вернувшихся — пожилые люди. Их оставили без воды, им угрожали, у них забирали последние деньги, чтобы им не на что было доехать до дома», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что многим пришлось вызывать скорую. Кроме того, участников съезда допрашивали по несколько часов, пытались запугать.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС. В мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она напомнила, что с приходом к власти президента Молдавии Майи Санду в республике начали преследовать оппозицию.

На съезде выступил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Он назвал Молдавию «захваченным» государством со сформированным ГУЛАГом, а также объявил о создании предвыборного блока «Победа — Виктория».