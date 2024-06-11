* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 июня, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии за распространение фейков о российской армии. Об этом 11 июня сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции.

РИА Новости/Илья Питалев

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок будет исчисляться с момента экстрадиции экс-адвоката на территорию России либо с момента его задержания в стране.

Кроме того, Новикова лишили на четыре года права заниматься адвокатской деятельностью и администрировать сайты.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Новикова по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. В декабре 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Новикова по статье о фейках о российской армии.

Ранее экс-адвокат дал интервью, в котором публично под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче. В высказываниях Новикова также содержался мотив политической ненависти и вражды.

Новиков с 2021 года проживает в Киеве. После начала спецоперации он заявил о вступлении в ряды теробороны. Минюст России 25 ноября 2022 года внёс его в реестр иноагентов.