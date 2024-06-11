Москва, 11 июня, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на херсонском направлении 105 военных, сообщил 11 июня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Группировка ВС России «Днепр» нанесла удар по трём бригадам ВСУ в районах сёл Каменское и Нестерянка в Запорожской области и села Тягинка в Херсонской области.

«Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США», — сообщил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также сообщил, что за сутки российские военные улучшили положение на четырёх направлениях в зоне СВО. Группировки российских войск «Север» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, группировки войск «Юг» и «Центр» улучшили положение по переднему краю, российские военные группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи.

Также Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили в зоне СВО самолёты Су-27 и Су-25 ВСУ на аэродромах базирования.

В течение суток ВС России освободили в ЛНР село Артёмовка в ЛНР и село Тимковка в Харьковской области.