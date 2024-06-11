Москва, 11 июня, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие в зоне специальной военной операции на Украине, за последние сутки улучшили положение на четырёх направлениях, заявил 11 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы войсковой группировки «Север» продолжили продвигаться вглубь обороны ВСУ. Они отразили две контратаки штурмовиков и нанесли удары по живой силе и технике двух бригад украинской армии возле сёл Глубокое и Тихое в Харьковской области.

«Потери противника составили: свыше 265 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, боевая машина 122-мм РСЗО «Град» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — рассказал Конашенков.

Соединения группировки войск «Южная» улучшили позиции на переднем крае фронта и нанесли удары по подразделениям и технике трёх бригад ВСУ в районе посёлка Андреевка и села Раздоловка в ДНР. ВСУ потеряли за сутки более 740 военных, два БТР, 12 автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и два американских 105-мм орудия М119. Российские войска также уничтожили склад ВСУ с боеприпасами.

Военнослужащие войсковой группировки «Центр» улучшили тактическое положение на линии соприкосновения и нанесли удары по отрядам четырёх бригад ВСУ возле посёлков Озаряновка и Майорск, а также сёл Розовка и Уманское в ДНР. Кроме того, бойцы отразили пять контратак ВСУ. Украинская армия потеряла на этом направлении до 350 бойцов, американскую БМП Bradley, гаубицу М777, три «Мста-Б», а также Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по личному составу и технике одной бригады ВСУ возле посёлка Урожайное в ДНР. Украинская сторона потеряла до 135 военных, танк, пять автомобилей, американскую гаубицу М198 и гаубицу «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что потери ВСУ в несколько раз больше, чем у российской армии. Соотношение безвозвратных потерь составляет один к пяти, уточнил он. Глава государства отметил, что именно из-за этого на Украине пытаются провести тотальную мобилизацию.

Министр обороны Андрей Белоусов 31 мая сообщил, что украинские войска в течение месяца потеряли более 35 тыс. военных и 2,7 тыс. техники. Среди техники ВСУ, уничтоженной российскими бойцами, 290 танков и бронемашин, 11 самолётов, четыре вертолёта и 730 орудий артиллерии и РСЗО.