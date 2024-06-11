Москва, 11 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Россия продолжит работу по сотрудничеству с Ираном. График подготовки Всеобъемлющего договора двух стран сместился из-за предстоящих в Тегеране выборов, заявил журналистам 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Софья Сандурская/ТАСС

«В целом работа продолжается. Но, учитывая период в Тегеране, когда идёт подготовка к президентским выборам, график немного сместился», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия намерена и дальше развивать отношения с Ираном.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Министерстве иностранных дел России заявили о приостановлении работы над договором о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном. Директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов подчёркивал, что работу по заключению договора завершат. Он добавил, что в дальнейшем лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания документа.

Вертолёт Bell 212, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Поисково-спасательная операция продлилась более 12 часов. Ливень, сильный ветер, туман осложнял поиски. К работам привлекли около 2000 человек, включая военных и КСИР. После обращения Тегерана из Жуковского вылетели два спецборта МЧС Ил-76 с техникой и специалистами.

В результате авиапроисшествия не выжил ни один из пассажиров судна. Всего погибли девять человек, включая президента Эбрахима Раиси. Новые президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.