Нижний Новгород, 11 июня, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Российская сторона поддерживает интерес Венесуэлы к БРИКС и будет как председатель способствовать укреплению связей республики с межгосударственным объединением. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто на полях совещания глав внешнеполитических ведомств БРИКС.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Лавров подчеркнул, что рад видеть коллегу с делегацией на встрече глав МИД стран — участниц БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Поддерживаем интерес Венесуэлы к БРИКС. Как председатель будем способствовать укреплению связей», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе церемонии подписания с Китаем соглашения о развитии и взаимной защите инвестиций вновь выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году. Она назвала объединение дорогой нового мира без гегемонизма и построенного на уважении международного права.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании страны войти в БРИКС в 2023 году. В начале января венесуэльский лидер отметил, что республика надеется войти в БРИКС в нынешнем году на саммите организации в России. Мадуро в феврале также указывал на то, что Венесуэла надеется вступить в организацию уже в ближайшее время.