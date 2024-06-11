Москва, 11 июня, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать механизм, который позволит привлекать иностранцев к ответственности за проявление русофобии, следует из доклада омбудсмена.

Иван Шилов ИА Регнум

«Заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию», — процитировал RT.

Омбудсмен также выступила за усиление наказания за русофобию и проявление экстремизма. Как пояснила Москалькова, в последнее время мир охватила беспрецедентная русофобия. По её словам, русофобия приобрела более агрессивные формы в 2023 году.

Москалькова подчеркнула, что примеров такого рода безумств более чем достаточно. Она напомнила о ситуациях с Международным олимпийским комитетом и его решении о запрете российской символики на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 10 июня провёл встречу с Москальковой. Омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад о своей деятельности. В беседе с президентом омбудсмен заявила, что за два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями — 87 тыс.

По данным на июнь 2024 года 52% россиян считают свои права защищенными. Омбудсмен также доложила Путину о диалоге с украинским омбудсменом по вопросу военнопленных.

Глава государства на встрече с Москальковой заявил, что условия содержания осуждённых в колониях должны быть нормальными. Президент обратил внимание на то, что в этой области ещё много нужно сделать.

Уполномоченный по правам человека также предложила правительству рассмотреть возможность освобождения участников СВО от уплаты процентов по кредитам, а их семьи — от уплаты налога на имущество.