Москва, 11 июня, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась с предложением к правительству рассмотреть возможность освобождения участников спецоперации от уплаты процентов по кредитам, а их семьи — от уплаты налога на имущество. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного за 2023 год.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество», — отмечается в документе.

Помимо этого, Москалькова попросила правительство рассмотреть возможность упрощения порядка получения страховых выплат для участников спецоперации и включения в число получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей бойцов СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня президент России Владимир Путин заявил, что правительство ускорит работу по соцподдержке участников спецоперации, в том числе бойцов ЧВК и бывших ополченцев. Российский лидер подчеркнул, что участники СВО должны чувствовать заботу со стороны государства.

Рабочая группа по СВО 23 мая представила президенту новый доклад, в котором были предложены социальные и имущественные меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Группа предложила уточнить правила предоставления бесплатных земельных участков для бойцов, освободить ветеранов спецоперации от уплаты процентов по ипотечным кредитам и от уплаты государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического лица или ИП.