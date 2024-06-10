Москва, 10 июня, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Условия содержания осуждённых в колониях должны быть нормальными, заявил 10 июня президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3894625" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча Владимира Путина с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой

Москалькова на встрече сообщила, что получает много обращений по поводу условий содержания в колониях. Во провели ремонт и улучшили условия, однако в некоторых необходимы изменения, требуются вложения — как материальные, так и творческие.

«О материальных тоже на надо забывать. Там много нужно сделать ещё. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — заявил Путин.

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