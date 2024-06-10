Москва, 10 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, сообщили 10 июня в Кремле.

Александр Казаков/РИА Новости

Москалькова на встрече представила президенту ежегодный доклад по правам человека в России. Особое внимание уделили работе с обращениями, связанными со специальной военной операцией.

«Несколько тысячам мы смогли помочь в тесном взаимодействии с Минобороны, ФСБ», — заявила уполномоченный по правам человека.

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Так Москалькова заявила, что за два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями — 87 тыс.

По данным на июнь 2024 года 52% россиян считают свои права защищенными, что существенно превышает показатели десятилетней давности.

Москалькова также сообщила президенту о диалоге с омбудсменом Украины по вопросу военнопленных. Стороны, по её словам, договорились о передаче военнопленным в России и Украине посылок и вещей из дома.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с руководителями международных информационных агентств Путин 5 июня заявил, что в плену на Украине находятся 1348 российских военных, а в России —6465 военнослужащих ВСУ. В конце мая судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Николай Гнатовский указал на то, что условия содержания заключенных в тюрьмах на Украине нарушают права человека. Судья обратил внимание на то, что в следственных изоляторах на Украине по-прежнему действует норма в 2,5 квадратного метра для заключенного.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 мая утвердили режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека. На это МИД России заявил, что Москва рассматривает новые санкции ЕС как нарушение международного права, проявление неоколониальных подходов.