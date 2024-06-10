Нью-Дели, 10 июня, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Главы МИД стран БРИКС выступили с осуждением теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам их совещания, прошедшего 10 июня в Нижнем Новгороде. Документ опубликовали на сайте МИД Индии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министры решительно осудили любые террористические акты как преступные и неоправданные, независимо от их мотивов, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались. Они решительно осудили бесчеловечный теракт 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении.

Они также подтвердили, что привержены борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Это относится и к трансграничному терроризму, его финансированию или созданию убежищ для террористов. Главы МИД призвали не связывать терроризм с какой-либо религией или народом. Кроме того, они отвергли двойные стандарты в отношении этого вида преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, в результате нападения террористов на «Крокус Сити Холл» погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Ещё 550 человек пострадали. Суд признал потерпевшими по делу о теракте в концертном зале более 1,7 тыс. человек.

В ходе расследования преступления Басманный суд Москвы в общей сложности принял решение арестовать 18 фигурантов дела. Двоих обвиняемых отпустили под подписку о невыезде.

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью теракта в «Крокусе» было стремление нанести ущерб единству страны. Он отметил, что других целей не просматривается. Россия не может быть целью атак со стороны исламских фундаменталистов, так как показывает уникальное межконфессиональное, межрелигиозное и межэтническое согласие.

3 апреля Николай Патрушев, занимавший пост секретаря Совета безопасности России, сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам. Он отметил, что Москве пытаются навязать, будто за этим преступлением стоят исламисты.