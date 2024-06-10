Москва, 10 июня, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщил 10 июня Кремль.

Михаил Климентьев /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнёрства России и Бразилии по всем основным направлениям», — сообщил Кремль.

Во время беседы лидеры России и Бразилии условились продолжить тесное взаимодействие двух стран с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в G20.

Помимо этого, лидеры обсудили по телефону ситуацию на Украине. Путин в беседе изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой «мирной конференцией» в Швейцарии. В свою очередь Лула да Силва обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, президент Бразилии в марте рассказал, что всегда был в хороших отношениях с Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Лула да Силва напомнил, что Россия поддержала заявку Бразилии на членство в Совбезе ООН. Он назвал это очень важным политическим моментом.

В апреле сообщалось о планах главы Бразилии принять участие в саммите БРИКС, который пройдёт в октябре 2024 года в Казани.

С 1 января 2024 года в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вступили пять новых стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия. Число участников БРИКС выросло до десяти.