Бразилиа, 5 марта, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что всегда был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видео с заявлением бразильского лидера 4 марта опубликовал новостной портал Metrópoles на YouTube-канале.

РИА Новости/Григорий Сысоев Президент Бразилии Лула да Силва

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», — сказал он.

Лула да Силва добавил, что его предшественница на посту президента Дилма ВанаРусеф, возглавляющая сейчас созданный странами БРИКС Новый банк развития, также находится в хороших отношениях с российским руководством.

Президент напомнил, что Россия поддержала заявку Бразилии на членство в Совбезе ООН на постоянной основе. Он назвал это очень важным политическим моментом и заявил, что ценит такую позицию.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив, что Москва поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совбеза ООН, отметил, что руководство страны проводит самостоятельный внешнеполитический курс. Глава МИД также подчеркнул, что у двух государств совпадают взгляды по всем основным вопросам мировой повестки.

В декабре 2023 года Лула да Силва года заявил, что пригласит Путина на саммит G20, который должен пройти в ноябре 2024 года в Бразилии.