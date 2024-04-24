Москва, 24 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС, который пройдёт в октябре 2024 года в Казани, сообщил 24 апреля посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Ton Molina/Global Look Press Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Да, он посетит саммит в октябре в Казани», — сказал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. По этому поводу президент России Владимир Путин отмечал, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.

Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты, уточнял президент. Подключиться к БРИКС в том или ином виде готовы порядка 30 стран, заявлял также Владимир Путин.

В августе 2023 года на саммите БРИКС в ЮАР страны-участницы приняли решение пригласить в организацию ещё шесть стран. С 1 января 2024 года в БРИКС вступили пять новых стран — Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Число участников БРИКС выросло до десяти.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уточняла, что доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес «Большой семёрки». Глава ЦБ России назвала роль БРИКС в мире значимой и отметила, что экономики стран объединения достаточно быстро развиваются.