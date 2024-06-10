Минск, 10 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Бежавший из Польши в Белоруссию бывший судья Томаш Шмидт заявил, что не получал от польских властей обвинений в шпионаже.

Кадр из видео Томаш Шмидт

«Что касается обвинений в шпионаже, то я не получил ни одного письма по этому поводу, несмотря на то, что указал свой адрес», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что выданный окружным судом в Варшаве европейский ордер на арест имеет силу только в странах ЕС и не распространяется на Белоруссию, Россию и многие другие страны.

Шмидт добавил, что считает самой важной гарантией для себя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что в республике экс-судья может чувствовать себя в безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня Национальная прокуратура Польши сообщила, что Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест Шмидта. Там уточнили, что ордер выдали на основании обращения отдела по борьбе с организованной преступностью в Мазовецком воеводстве.

6 мая Шмидт выступил на пресс-конференции в Минске и заявил, что просит предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. Он объяснил бегство из Польши несогласием с политикой руководства страны. Экс-судья обвинил власти в том, что они, выполняя требования США и Великобритании, ведут страну к войне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая, комментируя обвинения в адрес Шмидта, будто его завербовали белорусские спецслужбы, назвал это глупостью. Он потребовал предоставить доказательства о вербовке.

Суд в Варшаве 15 мая заочно выдал постановление о временном аресте Шмидта на три месяца. При этом 4 июня пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался объявлять в розыск бывшего судью.