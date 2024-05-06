Минск, 6 мая, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске пояснил, что его обращение к властям республики вызвано несогласием с политикой польских властей.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«Почему я приехал сюда к вам? Если речь идёт о ситуации в моей стране, то это выражение протеста против того, как проводится политика в отношении Белоруссии и России», — рассказал он журналистам.

Известно, что ранее Томаш Шмидт занимал различные должности в судебной системе Польши, в том числе он возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

Шмидт пояснил, что покинул родину и приехал в Белоруссию после преследований, которые начались из-за его несогласия с политикой властей Польши. Экс-судья отметил, что их действия под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.

Как ранее сообщало ИА Регнум, немецкая журналистка RT, одна из авторов книги «Честный Донбасс» Дагмар Хенн получила временное убежище в России, поскольку опасалась за свою жизнь в Германии.

В МВД РФ отметили, что журналистка поддерживает политический курс Москвы и не планирует возвращаться на родину, поскольку не уверена в собственной безопасности в Германии.

Другая немецкая журналистка — Алина Липп, которая находится в Донбассе и освещает происходящие там события, — рассказала, что на родине ей грозит наказание за якобы имеющее место «поощрение и одобрение преступных действий» против Украины.

Матери Алины в 2023 году выдали вид на жительство в России, сообщил RT. До этого к женщине приходила полиция, её банковский счёт заблокировали без объяснения причин, после чего она, как и дочь, уехала в Россию.