Варшава, 10 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта, который бежал из Польши в Белоруссию и попросил предоставить ему политическое убежище. Об этом 10 июня сообщила Национальная прокуратура на странице ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

belta. by Томаш Шмидт

«Выдан европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в шпионаже», — говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что ордер выдали 6 июня на основании обращения отдела по борьбе с организованной преступностью в Мазовецком воеводстве. Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак на прошлой неделе сообщил журналистам об отправке запроса.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Шмидт выступил на пресс-конференции в Минске и заявил, что просит предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. Он объяснил бегство из Польши несогласием с политикой, которую проводит её руководство. Экс-судья обвинил власти в том, что они, выполняя требования США и Великобритании, ведут страну к войне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая, комментируя обвинения в адрес Шмидта, будто его завербовали белорусские спецслужбы, назвал это глупостью. Он потребовал предоставить доказательства о вербовке.

Суд в Варшаве 15 мая заочно выдал постановление о временном аресте Шмидта на три месяца. При этом 4 июня пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался подавать в розыск бывшего судью.