Варшава, 5 июня, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Интерпол отказал в розыске бывшего польского судьи Томаша Шмидта, попросившего политического убежища в Белоруссии на фоне преследований в своей стране. Об этом 4 июня заявила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак.

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«Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Шмидта», — приводит издание Wydarzenia слова Новак.

Она пояснила, что Интерпол не разрешает передавать по своим каналам данные по действиям против безопасности государства, которые определяются как политические преступления. Действия Шмидта попадают под статью о шпионаже устава организации, в связи с этим обработка данных по каналам Интерпола недопустима.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая бывший судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. В ходе пресс-конференции в Минске он пояснил, что его обращение к властям республики вызвано несогласием с политикой польских властей. Шмидт заявил, что действия, осуществляемые властями Польши под влиянием США и Великобритании, ведут страну к войне.

Главу МИД Польши Радослава Сикорского шокировало такое решение Томаша Шмидта. Министр назвал его поступок предательством. Против беглеца возбудили дело о шпионаже. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Суд в Варшаве 15 мая выдал постановление о временном заключении под стражу Шмидта. Арестовать бывшего судью планировали на три месяца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чушью заявления о вербовке польского судьи. Прежде чем выдвигать обвинения, он попросил предоставить подтверждающие факты. Лукашенко добавил, что истории о вербовке призваны запугать граждан Латвии, Литвы и Польши.

17 мая Томаш Шмидт заявил о подготовке международного ордера на его арест. Экс-судья добавил, что официально не получал уведомлений или иных сообщений, хотя он открыт для диалога и доступен в соцсетях. Также Шмидт подчеркнул, что намерен добиваться своих прав на национальном и международном уровне.