Москва, 13 мая, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе–апреле 2024 года выросли на 82,2%, а ненефтегазовые — на 36,8%, сообщило 13 мая Министерство финансов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 7,5 трлн рублей и увеличились на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — следует из данных Минфина.

В министерстве отметили, что объём и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам четырех месяцев 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

При этом нефтегазовые доходы составили 4,157 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе–апреле 2024 года составил 11 684 млрд рублей, что на 50,1% выше объёма поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. Объём расходов по итогам января-апреля 2024 года составил 13 168 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5%.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в первом квартале 2024 года рост нефтегазовых доходов в федеральный бюджет составил 43%. Доходы бюджета существенно превысили прошлогодние, подчеркнул глава государства. В целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в полтора раза, добавил президент.

В январе этого года в Минфине сообщили, что дефицит федерального бюджета в 2023 году, по предварительной оценке, составил 3,24 трлн рублей. Объём доходов составил 29,123 трлн рублей, что на 4,7% выше, чем в 2022 году, а объём расходов вырос на 4% и составил 32,364 трлн рублей.