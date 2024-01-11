Москва, 11 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке министерства финансов, в 2023 году составил 3,24 трлн рублей, следует из сообщения, опубликованного 11 января на сайте Минфина.

Известия/Александр_Казаков

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика. Объём расходов за 2023 год вырос на 4% год к году и составил 32,364 трлн рублей. За 11 месяцев дефицит составлял 878 млрд рублей.

По данным Минфина, ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 301 млрд рублей, а нефтегазовые доходы составили 8 822 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года заявил, что бюджет на 2024–2026 годы предусматривает дефицит 1% от ВВП. Федеральный бюджет на 2024–2026 годы, по мнению Силуанова, это «бюджет победы». Среди приоритетов бюджета он назвал обеспечение макроэкономической стабильности и контроль за инфляцией.

В Минфине сообщали, что в январе–феврале 2023 года доходы госбюджета составили 3,16 трлн рублей, что ниже на 25%, чем за тот же период 2022 года.