Москва, 12 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли почти на 25%, заявил 12 февраля на совещании с правительством президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ненефтегазовые доходы выросли примерно на четверть. В том числе, в четвёртом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем», — сказал президент.

В ходе совещания глава государства также отметил, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП увеличился на 3,6%. Экономическая активность в стране в начале 2024 года находится на высоком уровне, сохраняется высокий потребительский спрос, сказал президент. Работа над планом социально-экономического развития до 2030 года уже завершается, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года в Минфине сообщили, что в 2023 году дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, составил 3,24 трлн рублей. Объем доходов бюджета составил 29,123 трлн рублей, это на 4,7% выше, чем в 2022 году. Объём расходов вырос на 4% и составил 32,364 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы бюджета составили 20,301 трлн рублей, нефтегазовые доходы — 8,822 трлн рублей. Дополнительная выручка от работы ненефтегазового сектора по итогам 2023 года составила более 3 трлн рублей, отмечал глава Минфина Антон Силуанов.