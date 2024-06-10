Омская область, 10 июня, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В селе Медвежье в Омской области вандалы нанесли оскорбительные надписи и символы на памятник героям Великой Отечественной войны. Следственный комитет 10 июня возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Владимир Мусаэльян/ТАСС

«По данным следствия, в селе Медвежье Исилькульского района Омской области неустановленное на данный момент лицо осквернило памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., написав краской оскорбительные надписи и символы, после чего с места преступления скрылось», — сообщили в пресс-службе СК.

Ведомство отметило, что силовики ведут розыск виновного, и напомнило, что за осквернение памятников героям Великой Отечественной войны предусмотрено уголовное наказание до трёх лет лишения свободы.

Паблик «Инцидент Омск» в соцсети ВК опубликовал фото памятника в Медвежьем, который осквернили вандалы. Автор поста призвал обратить внимание на случившееся и наказать виновных.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 4 июня задержали двух женщин, осквернивших памятник маршалу Жукову на Манежной площади. Они нанесли на постамент надпись «ГУР». Обеих жительниц Подмосковья отправили под арест в рамках уголовного дела о повреждении памятников героям Великой Отечественной войны.

В конце мая жителя Кисловодска отправили в СИЗО по решению суда за поджог венков на мемориальном комплексе «Воинская слава». В подмосковном городе Видное 3 июня полицейские задержали пьяного мужчину, разбросавшего венки у памятника «Журавли» с Вечным огнём.