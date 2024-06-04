Москва, 4 июня, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Москве двух женщин, осквернивших памятник маршалу Жукову на Манежной площади, сообщают 4 июня «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Rubin16 Памятник маршалу Жукову на Манежной площади. Москва

По этим данным, 28-летняя и 55-летняя жительницы Московской области нанесли надпись «ГУР» на постамент памятника. По данным следствия, женщины заранее договорились испортить монумент.

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Обвиняемым грозит до трёх лет лишения свободы.

Обе женщины заключены под стражу, отметил также источник издания.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая в Петербурге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы. Мужчина в тёмное время суток подошёл к подъезду многоквартирного дома, достал из кармана предмет, похожий на шприц, и выплеснул из него жидкость на Знамя Победы, установленное на козырьке над входом. Было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ».

В апреле после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нее Костромской области следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя.