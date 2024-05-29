Кисловодск, Ставропольский край, 29 мая, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Суд постановил арестовать жителя Кисловодска, задержанного за поджог венков на мемориальном комплексе «Воинская слава», сообщила 29 мая пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

СУ СК по Ставропольскому краю

«Продолжается расследование уголовного дела по факту повреждения мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны в городе Кисловодске», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение по статье 243.4 УК, предусматривающей повреждение или уничтожение захоронений или памятников погибших при защите Отечества. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Мемориал «Воинская слава» в Кисловодске является объектом культурного наследия. На нём находятся 10 мемориальных досок с фамилиями красноармейцев, которые умерли от ран в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 мая мэр Биробиджана Максим Семёнов сообщил об осквернении мемориала «Вечный огонь» в парке Победы. Женщина прикурила от огня сигарету. Её действия сняла камера видеонаблюдения. Правоохранители установили личность нарушительницы.

27 апреля Калининградский областной суд приговорил жительницу Ижевска и екатеринбуржца к лишению свободы в колонии-поселении за осквернение братской могилы в Калининграде. Они на мемориале пили алкоголь и жгли цветы, возложенные в память о погибших.