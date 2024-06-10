Москва, 10 июня, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В понедельник, 10 июня, на Земле ожидается мощная магнитная буря класса G2, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Эрик Романенко/ТАСС

По данным учёных, пик бури придется на временной промежуток с 18:00 10 июня до 00:00 11 июня. После уровень геомагнитного возмущения опустится до уровня G1, который считается слабым. Завершиться буря должна около 09:00 во вторник.

Следующий магнитный удар ученые ожидают 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня на солнце зафиксировали сразу две вспышки самого высокого класса. Первая произошла в 01:03 по московскому времени. Ей присвоили класс X1.1. Вспышка продлилась 17 минут. Вторую вспышку зафиксировали в 11:48 мск с уровнем X1.4, её длительность составила 32 минуты.

10 мая стало известно, что на Земле впервые за последние 20 лет наблюдалась магнитная буря пятого, высшего уровня. С 7 по 9 мая Солнце выбросило в сторону планеты четыре облака плазмы исключительного размера.

31 мая сообщалось, что после выброса корональной массы на Солнце 29 мая на Земле началась магнитная буря, которая продолжалась почти сутки.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с ИА Регнум рассказал, что Солнце сейчас находится на пике своей активности. При этом, по его словам, бояться магнитных бурь не стоит.