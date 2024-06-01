Москва, 1 июня, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Вторую за 1 июня сильнейшую вспышку самого высокого класса Х зафиксировали на Солнце, сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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«В 11:48 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3697 (S18E29) зарегистрирована вспышка X1.4 продолжительностью 32 минуты», — заявили в институте.

Во время вспышки отмечались нарушения КВ-радиосвязи.

В прогнозе на 1 и 2 июня учёные указали, что ожидается высокая солнечная активность со вспышками класса X, в том числе протонными. 1 июня геомагнитное поле будет неустойчивым, 2 июня спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Также ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

Как сообщало ИА Регнум, первую вспышку класса X на солнце 1 июня зарегистрировали в 01:03 по московскому времени. Она длилась 17 минут. Вспышку классифицировали как событие уровня X1.1.

Предыдущая вспышка класса Х1.4/2B произошла 29 мая, её продолжительность составила 87 минут. В беседе с агентством руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что она окажет влияние на Землю, так как произвела крупный выброс.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с ИА Регнум отметил, что Солнце сейчас находится на пике своей активности, но опасаться магнитных бурь не стоит. За время солнечного цикла (примерно 11 лет солнечной активности) Земля испытывает примерно 600 магнитных бурь, объяснил эксперт. Вместе с тем он призвал принимать во внимание воздействие на людей и на технические системы на планете и в космосе.